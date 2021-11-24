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Гатиятулин — о 6:7: эмоции положительные. «Трактор» не опускает рук, есть дух

Гатиятулин — о 6:7: эмоции положительные. «Трактор» не опускает рук, есть дух
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (6:7 ОТ).

«Неплохо начали. Первые 8-10 минут. Повели в счёте, потом перестали выполнять игровое задание, сбились на другой хоккей — не тот, в который играли и который приносил нам успех. Провалили второй период, поэтому пришлось перейти на игру в три звена. Ребята молодцы. Смогли переломить игру, сравнять счет, но в овертайме маленько не повезло. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они поддерживали нас всю игру, и их поддержка очень важна.

Упустили где-то инициативу, были невынужденные удаления, потеря концентрации. Над этим работаем. Будем объяснять, что игра состоит из 60 минут, и все 60 минут нужно выполнять игровое задание. Тогда мы будем играть более уверенно. Ребята молодцы, не опустили руки и смогли перевернуть ход матча.

Эмоции положительные, несмотря на поражение. Есть дух, ребята не опускают руки, играют друг за друга. Это показал третий период. В общем, кроме второго периода, игрой довольны», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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