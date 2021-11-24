Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нравится расти, наблюдая за их игрой». Протас — об игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым

«Нравится расти, наблюдая за их игрой». Протас — об игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым
Комментарии

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился ожиданиями от игры в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым в предстоящем матче с «Монреаль Канадиенс».

«Я думаю, это будет действительно весело, для меня будет действительно отличный опыт — когда тебе нравится расти, наблюдая за игрой этих парней, а теперь ты играешь с ними. Это действительно круто, и я не могу дождаться игры с этими парнями», — приводит слова Протаса журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 21 ноября Протас на 3-й минуте матча с «Сан-Хосе Шаркс» заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче. В нынешнем сезоне на счету белорусского форварда 1 (0+1) очко в восьми матчах НХЛ.

Новость по теме
Белорусский форвард «Вашингтона» Протас сыграет в звене с Овечкиным и Кузнецовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021