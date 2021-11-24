«Нравится расти, наблюдая за их игрой». Протас — об игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился ожиданиями от игры в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым в предстоящем матче с «Монреаль Канадиенс».
«Я думаю, это будет действительно весело, для меня будет действительно отличный опыт — когда тебе нравится расти, наблюдая за игрой этих парней, а теперь ты играешь с ними. Это действительно круто, и я не могу дождаться игры с этими парнями», — приводит слова Протаса журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 21 ноября Протас на 3-й минуте матча с «Сан-Хосе Шаркс» заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче. В нынешнем сезоне на счету белорусского форварда 1 (0+1) очко в восьми матчах НХЛ.
- 24 ноября 2021
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