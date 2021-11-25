Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов набрал 10-е очко в сезоне, отметившись голом в игре «Вашингтон» — «Монреаль»

Орлов набрал 10-е очко в сезоне, отметившись голом в игре «Вашингтон» — «Монреаль»
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, хозяева ведут со счётом 6:2.

На 6-й минуте заключительной двадцатиминутки отличиться удалось и 30-летнему российскому защитнику «столичных» Дмитрию Орлову, для которого эта шайба стала третьей в сезоне. Он забросил шестую шайбу «Вашингтона» в этой игре и довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Всего на счету Орлова стало 10 (3+7) очков в 20 играх текущего сезона при показателе полезности «+12». В 587 матчах его заокеанской карьеры он набрал 212 (48+164) очков при коэффициенте полезности «+89».

Новость по теме
Кузнецов забил седьмой гол в сезоне. Овечкин и Карлсон вывели его на пустые ворота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021