Орлов набрал 10-е очко в сезоне, отметившись голом в игре «Вашингтон» — «Монреаль»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, хозяева ведут со счётом 6:2.
На 6-й минуте заключительной двадцатиминутки отличиться удалось и 30-летнему российскому защитнику «столичных» Дмитрию Орлову, для которого эта шайба стала третьей в сезоне. Он забросил шестую шайбу «Вашингтона» в этой игре и довёл счёт до крупного.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Всего на счету Орлова стало 10 (3+7) очков в 20 играх текущего сезона при показателе полезности «+12». В 587 матчах его заокеанской карьеры он набрал 212 (48+164) очков при коэффициенте полезности «+89».
- 25 ноября 2021
-
05:40
-
05:27
-
05:17
-
04:48
-
04:34
-
04:20
-
03:42
-
00:00
- 24 ноября 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:26
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:30
-
22:05
-
21:42
-
21:29
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:44
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:21