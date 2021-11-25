Овечкин вплотную подобрался к Курри по матчам с 2+ очками за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.



36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

Российский нападающий в 384-й раз за карьеру в лиге провёл матч, в котором ему удалось набрать больше одного очка. По этому показателю Александр располагается на 22-м месте в истории лиги. Сегодня форвард вплотную подобрался к Яри Курри по матчам с 2+ очками за игру за карьеру в НХЛ. В активе великого финна 385 таких матчей. Ранее в этом сезоне Овечкин в этой номинации превзошёл показатели Теэму Селянне и Бретта Халла.