Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вплотную подобрался к Курри по матчам с 2+ очками за карьеру в НХЛ

Овечкин вплотную подобрался к Курри по матчам с 2+ очками за карьеру в НХЛ
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

Российский нападающий в 384-й раз за карьеру в лиге провёл матч, в котором ему удалось набрать больше одного очка. По этому показателю Александр располагается на 22-м месте в истории лиги. Сегодня форвард вплотную подобрался к Яри Курри по матчам с 2+ очками за игру за карьеру в НХЛ. В активе великого финна 385 таких матчей. Ранее в этом сезоне Овечкин в этой номинации превзошёл показатели Теэму Селянне и Бретта Халла.

Новость по теме
Курри: Овечкин голоден, он хочет побить рекорд Гретцки. Пяти лет ему должно хватить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021