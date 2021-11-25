Мичков — во втором звене СКА на матч с «Ак Барсом», место в воротах займёт Николаев

Стали известны составы «Ак Барса» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, что форвард СКА Матвей Мичков сыграет во втором звене, место в воротах займёт Дмитрий Николаев.
«Ак Барс»:
Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов;
Журавлёв — Юдин, Тарасов — Уил — Петров;
Рукавишников — Адамчук, Дыняк — Воронков — Панюков;
Лучевников, Лукоянов — Глухов — Булатов — Квартальнов.
СКА:
Николаев (Юханссон);
Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Робинсон — Камалов, Гусев — Воробьёв — Мичков;
Грязнов — Фальковский, Волков — Комаров — Зыков;
Лисов, Моисеев — Марченко — Морозов — Бардаков.
- 25 ноября 2021
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04
-
16:44
-
16:36
-
16:17
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:27
-
13:52
-
13:21
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
11:03
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:39
-
09:31
-
09:18
-
09:09
-
08:56