Мичков — во втором звене СКА на матч с «Ак Барсом», место в воротах займёт Николаев

Стали известны составы «Ак Барса» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Отметим, что форвард СКА Матвей Мичков сыграет во втором звене, место в воротах займёт Дмитрий Николаев.



«Ак Барс»:



Билялов (Бобков);

Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов;

Журавлёв — Юдин, Тарасов — Уил — Петров;

Рукавишников — Адамчук, Дыняк — Воронков — Панюков;

Лучевников, Лукоянов — Глухов — Булатов — Квартальнов.



СКА:



Николаев (Юханссон);

Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Робинсон — Камалов, Гусев — Воробьёв — Мичков;

Грязнов — Фальковский, Волков — Комаров — Зыков;

Лисов, Моисеев — Марченко — Морозов — Бардаков.