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«Ак Барс» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Мичков — во втором звене СКА на матч с «Ак Барсом», место в воротах займёт Николаев

Мичков — во втором звене СКА на матч с «Ак Барсом», место в воротах займёт Николаев
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Стали известны составы «Ак Барса» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что форвард СКА Матвей Мичков сыграет во втором звене, место в воротах займёт Дмитрий Николаев.

«Ак Барс»:

Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов;
Журавлёв — Юдин, Тарасов — Уил — Петров;
Рукавишников — Адамчук, Дыняк — Воронков — Панюков;
Лучевников, Лукоянов — Глухов — Булатов — Квартальнов.

СКА:

Николаев (Юханссон);
Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Робинсон — Камалов, Гусев — Воробьёв — Мичков;
Грязнов — Фальковский, Волков — Комаров — Зыков;
Лисов, Моисеев — Марченко — Морозов — Бардаков.

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