Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Репортёр TSN: Овечкин, зависающий с Макдэвидом и Драйзайтлем в гонке бомбардиров — безумно

Репортёр TSN: Овечкин, зависающий с Макдэвидом и Драйзайтлем в гонке бомбардиров — безумно
Комментарии

Репортёр TSN Дастин Нильсон прокомментировал гонку бомбардиров в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, в которой принимают участие форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

«36-летний Овечкин, зависающий с Макдэвидом и Драйзайтлем в гонке бомбардиров, это чертовски безумно. Какой у него был старт сезона!», — заявил Нильсон.

Драйзайтль провёл 19 матчей в текущем чемпионате, набрав 40 (20+20) очков. Макдэвид имеет в своём активе 36 (14+22) результативных балла при идентичном показателе сыгранных матчей. Овечкин принял участие в 20 матчах, набрав в них 33 (15+18) очка.

«Эдмонтон» занимает второе место на Западе, заработав 28 очков после 19 встреч. «Вашингтон» — третий на Востоке, набрав 29 баллов после 20 матчей.

«Макдэвид не суперзвезда, пока не выиграет Кубок Стэнли. Пусть хоть в финале пободается» «Макдэвид не суперзвезда, пока не выиграет Кубок Стэнли. Пусть хоть в финале пободается»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021