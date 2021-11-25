Репортёр TSN: Овечкин, зависающий с Макдэвидом и Драйзайтлем в гонке бомбардиров — безумно

Репортёр TSN Дастин Нильсон прокомментировал гонку бомбардиров в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, в которой принимают участие форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.



«36-летний Овечкин, зависающий с Макдэвидом и Драйзайтлем в гонке бомбардиров, это чертовски безумно. Какой у него был старт сезона!», — заявил Нильсон.



Драйзайтль провёл 19 матчей в текущем чемпионате, набрав 40 (20+20) очков. Макдэвид имеет в своём активе 36 (14+22) результативных балла при идентичном показателе сыгранных матчей. Овечкин принял участие в 20 матчах, набрав в них 33 (15+18) очка.



«Эдмонтон» занимает второе место на Западе, заработав 28 очков после 19 встреч. «Вашингтон» — третий на Востоке, набрав 29 баллов после 20 матчей.