Крикунов: у Яшкина тяжелейшая травма. Неизвестно, сможет ли он играть через год вообще

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал несостоявшийся обмен Вадима Шипачёва из московского «Динамо», а также травму нападающего «Аризоны Койотс» Дмитрия Яшкина, который ранее выступал под руководством наставника за бело-голубых.
«Это были только разговоры про обмен Шипачёва. Серьёзно всё это не могло быть. Такими игроками не разбрасываются. Как можно поменять первого бомбардира лиги, человека, который у тебя ведёт всю игру «пять на пять», большинство и меньшинство. Эти разговоры не были серьёзными.
Нормально играет «Динамо», пусть и с перепадами. Но это объяснимо, ведь и состав поменялся, и играть начали по-другому. Всё нормально идёт у них. Удивили другие больше, тот же ЦСКА, что поменял Игоря Никитина. Кто состав сохранил – тот и играет. «Магнитка» усилилась – пожалуйста. Или «Йокерит» тот же. А есть команды, кто сами себя подкосили, но им там виднее, конечно.
Как мне сказали, Яшкин на год выбыл. Тяжелейшая травма, очень жаль. И неизвестно, что там будет через год, что с ним будет, сможет ли он играть вообще», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».
- 26 ноября 2021
-
09:03
-
08:40
-
08:19
-
06:46
-
06:09
-
05:34
-
03:32
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:11
-
23:00
-
22:48
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43