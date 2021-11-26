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Крикунов: у Яшкина тяжелейшая травма. Неизвестно, сможет ли он играть через год вообще

Крикунов: у Яшкина тяжелейшая травма. Неизвестно, сможет ли он играть через год вообще
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Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал несостоявшийся обмен Вадима Шипачёва из московского «Динамо», а также травму нападающего «Аризоны Койотс» Дмитрия Яшкина, который ранее выступал под руководством наставника за бело-голубых.

«Это были только разговоры про обмен Шипачёва. Серьёзно всё это не могло быть. Такими игроками не разбрасываются. Как можно поменять первого бомбардира лиги, человека, который у тебя ведёт всю игру «пять на пять», большинство и меньшинство. Эти разговоры не были серьёзными.

Нормально играет «Динамо», пусть и с перепадами. Но это объяснимо, ведь и состав поменялся, и играть начали по-другому. Всё нормально идёт у них. Удивили другие больше, тот же ЦСКА, что поменял Игоря Никитина. Кто состав сохранил – тот и играет. «Магнитка» усилилась – пожалуйста. Или «Йокерит» тот же. А есть команды, кто сами себя подкосили, но им там виднее, конечно.

Как мне сказали, Яшкин на год выбыл. Тяжелейшая травма, очень жаль. И неизвестно, что там будет через год, что с ним будет, сможет ли он играть вообще», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

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