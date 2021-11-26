Видео из раздевалки «Сочи» после сухой победы в матче с «Амуром»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился в раздевалке к игрокам клуба после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:0).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Напомним, ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге с «Амуром» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена». На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Никита Точицкий, которому ассистировал Кирилл Петьков. Второй гол сочинцев на 59-й минуте в пустые ворота забил форвард Василий Глотов.

В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с «Адмиралом» (28 ноября, 10:00 мск). «Амур» в этот же день проведёт домашний матч с «Салаватом Юлаевым» (10:00 мск).