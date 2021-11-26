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Литовченко: в Санкт-Петербурге было сумасшествие — на гимне звучало «Славься, «Сибирь»!»

Литовченко: в Санкт-Петербурге было сумасшествие — на гимне звучало «Славься, «Сибирь»!»
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Нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко подвёл итоги встречи с «Авангардом» (5:4).

«Сколько приходил в себя после блокированных бросков? Сегодня в целом всё удачно пролетело, без последствий. Бывает хуже. Против такого соперника только так действовать? Мы в принципе всегда стараемся так играть, помогать вратарю. Он очень много нас выручает. И если мы будем немножко с него нагрузку снимать, будет нам всем легче. Почему после 0:2 команда не расклеилась? Мне кажется, в последнее время у нас нет паники, если мы пропускам первыми. Мы в своих силах уверены и знаем, что матч идёт 60 минут, и у нас есть возможность, чтобы вытащить любую встречу. Думаю, что в этом плане у нас есть положительные сдвиги по сравнению с началом сезона.

Против мастеровитых команд «Сибири» удобнее играть? Наверное, нам в какой-то степени проще вторым номером играть. И за счёт этого у нас получается лучше. С «Сочи» мы первым номером пытались и не получилось. Почему матчи с «Авангардом» настолько результативные и качельные? Две встречи результативные получились, не могу сказать, что перед матчем была установка играть в то, «кто больше забьёт». Но вот так встречи складываются. Эмоции захлестывают как-то и так получается.

Пропитался атмосферой дерби? Мы весь сезон пропитываемся атмосферой. И наши болельщики очень классные, сумасшедшая атмосфера. В Питере было сумасшествие какое-то, когда на гимне прозвучало «Славься, «Сибирь»!». Это, мне кажется, обескуражило весь дворец. Сегодня нас очень сильно поддерживали и гнали. Это очень сильно помогает и сказывается. Трясло ли в начале? Не знаю, я бы не сказал, что кого-то трясло. Немножко обескураживающее было начало, но в целом не было никакой растерянности на лавке, всё было спокойно. Все знали, что это только начало и всё будет продолжаться, всё интересное впереди», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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