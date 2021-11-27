Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Рейнджерс» Драйден Хант забил гол, разбив шайбой камеру в воротах

Нападающий «Рейнджерс» Драйден Хант забил гол, разбив шайбой камеру в воротах
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

За «Рейнджерс» шайбы забрасывали Райан Строум, Драйден Хант, Артемий Панарин, Алекси Лафренье и Джейкоб Труба. Гол Ханта получился примечателен тем обстоятельством, что после точного броска канадского форварда была разбита камера в воротах «Бостона». Для Драйдена эта шайба стала всего второй после перехода в «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в Нью-Йорке сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» примет «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.

Америка увидела дерзкого мужика из Коркино. Панарин хотел драки с Маршаном! Америка увидела дерзкого мужика из Коркино. Панарин хотел драки с Маршаном!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021