Нападающий «Рейнджерс» Драйден Хант забил гол, разбив шайбой камеру в воротах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

За «Рейнджерс» шайбы забрасывали Райан Строум, Драйден Хант, Артемий Панарин, Алекси Лафренье и Джейкоб Труба. Гол Ханта получился примечателен тем обстоятельством, что после точного броска канадского форварда была разбита камера в воротах «Бостона». Для Драйдена эта шайба стала всего второй после перехода в «Рейнджерс».

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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в Нью-Йорке сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» примет «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.