Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне в матче с «Флоридой». Это его 748-я шайба в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева – 4:2.

На старте 3-го периода забросить третью шайбу в матче удалось 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 748-й в заокеанской карьере. Это его первый хет-трик в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Напомним, Овечкин проводит 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).