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Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч НХЛ

Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч НХЛ
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.

24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Молодой форвард повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.

Примечательно, что новый рекорд Капризов установил в этом сезоне. 19 ноября в матче с «Даллас Старз» российский нападающий также набрал 4 (1+3) очка.

Напомним, в текущем сезоне россиянин смог отметиться 23 (6+17) результативными действиями в 20 матчах сезона.

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