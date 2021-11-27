Кирилл Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.

24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Молодой форвард повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.

Примечательно, что новый рекорд Капризов установил в этом сезоне. 19 ноября в матче с «Даллас Старз» российский нападающий также набрал 4 (1+3) очка.

Напомним, в текущем сезоне россиянин смог отметиться 23 (6+17) результативными действиями в 20 матчах сезона.