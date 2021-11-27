Фетисов: одна из миссий Овечкина — догнать маму. Она двукратная олимпийская чемпионка

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Для меня неудивительно, что Овечкин в 36 лет показывает такой хоккей. Катался с Сашей летом: видел, как серьёзно он готовился к сезону. Радуюсь тому, что происходит сегодня. Овечкин нацелен на серьёзные достижения. Самое главное, чтобы на все задумки хватило здоровья. Уверен, что с таким настроем всё будет получаться.
То, что Овечкин здорово выступает в преддверии Олимпиады, это хорошие новости для сборной. Думаю, одна из миссий Саши — догнать маму. Она у него двукратная олимпийская чемпионка. В этом году он так хорошо готов в том числе потому, что почувствовал: есть возможность осуществить детскую мечту — стать олимпийским чемпионом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 ноября 2021
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