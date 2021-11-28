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«Детройт» одержал волевую победу над «Баффало» в 500-м матче Наместникова в НХЛ

«Детройт» одержал волевую победу над «Баффало» в 500-м матче Наместникова в НХЛ
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче открыли гости – автором заброшенной шайбы «Баффало» стал Дилан Козенс. Спустя несколько минут «Детройт» достаточно быстро ответил двумя голами – отличились Картер Рауни и Пиус Зутер. Хоккеистам «Сэйбрз» удалось уйти от поражения за 37 секунд до конца основного времени матча благодаря заброшенной шайбе Джеффа Скиннера, чей гол перевёл игру в овертайм. Уже на первой минуте овертайма победу хозяевам принёс 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд.

29-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 12 минут и 27 секунд в этом матче и заработал коэффициент полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Этот матч стал для него 500-м в заокеанской карьере, на его счету 217 (98+119) очков при коэффициенте полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Мюррей, Окпосо) – 25:05' (5x5)   1:1 Рауни (Линдстрём, Ганье) – 29:56' (5x5)   2:1 Зутер (Смит, Зайдер) – 31:15' (5x5)   2:2 Скиннер (Икин, Далин) – 58:23' (6x5)   3:2 Рэймонд (Ларкин, Гронек) – 60:26' (3x3)
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