«Детройт» одержал волевую победу над «Баффало» в 500-м матче Наместникова в НХЛ

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Счёт в матче открыли гости – автором заброшенной шайбы «Баффало» стал Дилан Козенс. Спустя несколько минут «Детройт» достаточно быстро ответил двумя голами – отличились Картер Рауни и Пиус Зутер. Хоккеистам «Сэйбрз» удалось уйти от поражения за 37 секунд до конца основного времени матча благодаря заброшенной шайбе Джеффа Скиннера, чей гол перевёл игру в овертайм. Уже на первой минуте овертайма победу хозяевам принёс 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд.
29-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 12 минут и 27 секунд в этом матче и заработал коэффициент полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Этот матч стал для него 500-м в заокеанской карьере, на его счету 217 (98+119) очков при коэффициенте полезности «+2».
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