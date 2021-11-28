Врач клуба МХЛ — о смерти Родионова: поколение 20-30 лет назад было генетически здоровее

Врач клуба МХЛ «Чайка» Владимир Кремлев высказался после смерти 16-летнего защитника МХК «Динамо» Валентина Родионова.
«Нужно более строго и тщательно проводить медицинский осмотр. Как бы родители ни хотели, чтобы из их сыновей выросли Овечкины, не у всех это получается и здоровья не у всех хватает.
Врачи делали всё правильно и корректно в ситуации с госпитализацией игрока, поскольку это нужно делать, если ты чего-то не понимаешь на месте. Ему вовремя сделали операцию, но он не вытянул. Человеку надо было сделать МРТ головного мозга, его обязательно могут и не делать — только по рекомендации доктора.
В молодом возрасте довольно много заболеваний, которые завуалированы, их трудно распознать, поэтому игроков смотрят чуть ли не вдвое больше специалистов по сравнению с КХЛ. Хоккей — это толчки, удары в голову, шайба попадает, поэтому я бы заменил УЗИ щитовидной железы, что обязательно на УМО (углублённом медобследовании. — Прим. «Чемпионата»), на МРТ головного мозга. МРТ стоит дороже УЗИ щитовидки, наверняка это и финансово бьёт по клубам, но здоровье дороже. И, что касается генетики, нынешнее поколение сильно разнится с тем, которое было 20-30 лет назад. То было генетически более здоровым», — приводит слова Кремлева ТАСС.
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