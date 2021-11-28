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NBC: пока игра и товарищи менялись со временем, Овечкин оставался тем же великим игроком

NBC: пока игра и товарищи менялись со временем, Овечкин оставался тем же великим игроком
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Журналист NBC Эндрю Гиллис поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, о его карьере и достижениях.

«Атака на книгу рекордов для Овечкина ещё не закончена, так как следующий гол в большинстве сравняет его с Андрейчуком — и, очевидно, приблизит к трём лучшим снайперам в истории НХЛ.

Ему осталось всего 18 голов, чтобы догнать Яромира Ягра; всего 53, чтобы сравняться с Горди Хоу, и 146, чтобы дойти до Уэйна Гретцки — единственного игрока, которого ему останется преследовать. И с каждым матчем он не показывает, что собирается тормозить. Люди, он ускоряется!

Если бы был индикатор, показывающий, насколько доминирующим Овечкин оставался на протяжении веков, то это был бы не 23-летний защитник, выросший на его игре, являющийся его фанатом и поприветствовавший его после очередного хет-трика, или 20-летний крайний нападающий, ассистирующий и помогающий забивать голы.

Это был бы момент, когда после своего третьего гола в матче, когда кепки летели на лёд, он подкатился к борту, чтобы поприветствовать, постучав кулачком по стеклу, своего старшего сына Сергея, которому сейчас три с половиной года. Он наблюдал за отцом из первого ряда — среди фанатов, которые бросают кепки в честь его отца.

Это было очередным напоминанием о том, что пока игра и его товарищи по команде менялась с течением времени, Овечкин не менялся. Год за годом он оставался всё тем же великим игроком», — приводит слова Гиллиса NBC.

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