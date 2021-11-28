«Когда голов столько, что даже и не вспомнить сразу». Видео из победной раздевалки «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в раздевалке обратился к игрокам клуба после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (8:2) из Владивостока.

«Нашли в себе силы, размялись хорошо. Видел сегодня: Баки разминался. Красавец, просто лучший, молодец. Все молодцы. Готовимся к домашним матчам», — сказал Назаров на видео, опубликованном на YouTube-канале ХК «Сочи».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» разгромил «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.