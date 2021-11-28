Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» начался матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз».



Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин проводит свой 1219-й матч в рамках НХЛ. Он вышел на 107-е место по данному показателю, догнав экс-форварда «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» Эрика Нестеренко.



В текущем сезоне 36-летний россиянин провёл в розыгрыше Национальной хоккейной лиги 21 встречу, набрав в них 36 (18+18) очков при показателе полезности «+16».



«Вашингтон» в настоящий момент расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча имея в своём активе 31 балл.