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Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ

Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» начался матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин проводит свой 1219-й матч в рамках НХЛ. Он вышел на 107-е место по данному показателю, догнав экс-форварда «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» Эрика Нестеренко.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провёл в розыгрыше Национальной хоккейной лиги 21 встречу, набрав в них 36 (18+18) очков при показателе полезности «+16».

«Вашингтон» в настоящий момент расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча имея в своём активе 31 балл.

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