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Белорусский форвард «Вашингтона» Протас забросил первую шайбу в НХЛ в игре с «Каролиной»

Белорусский форвард «Вашингтона» Протас забросил первую шайбу в НХЛ в игре с «Каролиной»
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». На 15-й минуте второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте второго периода свою первую шайбу в НХЛ забросил белорусский нападающий Алексей Протас, выступающий в первом звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. На счету 20-летнего хоккеиста до этого момента десять встреч в лиге, в которых он набрал 3 (0+3) результативных балла при показателе полезности "+1".

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Протас был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 91-м номером.

Напомним, первую шайбу во встрече забросил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, которая стала для него 749-й в НХЛ.

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