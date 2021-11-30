Гимаев-мл.: на данном этапе Кадейкин – второй центр в КХЛ

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Адмиралом», а также оценил игру форварда команды Александра Кадейкина.

«Конечно, любая победа важна. «Салават Юлаев» попал в непростую ситуацию, поскольку три из четырёх последних поражений были от команд, которые находятся вне зоны плей-офф. Любая команда сейчас опасна, все здорово играют. Но никто не ожидал, что у Уфы будет четыре поражения подряд. Не будем забывать о том, что у «Салавата» прямо перед перерывом произошла вспышка болезни. Эти перерывы очень важны в плане набора функционала. Соответственно, команда не смогла должным образом подготовиться в той паузе.



Что касается сегодняшней игры, то мы видим, что проблемы с реализацией у команды по-прежнему присутствуют. Одна шайба была заброшена в основное время, а ещё одна – в пустые ворота. Если же говорить о слухах об отставке Лямся, то скажу, что у команды есть тренерский штаб, где работают Виктор Козлов и Николай Цулыгин, у которых уже есть опыт работы главным тренером. Так что даже если руководство клуба вдруг решит убрать Лямся, то потерей это не станет. Мы помним, что в прошлом году «Салават» с треском вылетел во втором раунде, проиграв «Ак Барсу» со счётом 0-4. Вообще эти слухи негативно сказываются на команде. Насколько я знаю, у игроков отличные взаимоотношения с Томи.

Мы уже видели, что финское звено «Салавата» играет этапами. Благо что в этом году в команде появилась вторая тройка, которая может составлять ей конкуренцию. Кадейкин – Шмелёв – Кулёмин оказывают достаточно большую поддержку. В прошлом плей-офф «Ак Барс» закрыл финнов, и они попросту растворились. С другой стороны, остальные ребята их не поддержали. Получилось так, что одно звено «Ак Барса» закрыло весь «Салават Юлаев». Конечно, на этих ребят рассчитывают в Уфе, это самые высокооплачиваемые игроки в команде. Но у всех бывают спады. Команда не смогла должным образом подготовиться к этому этапу, потому что там была вспышка болезни, и игроки оказались функционально не готовы.



Кадейкин – один из самых созидающих центров в стране на данном этапе. Да, у нас есть Шипачёв, но Кадейкин в плане созидания и создавания моментов для себя и партнёров – это центр номер два в КХЛ», – сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.