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Лемье дисквалифицирован на 5 матчей за укус Ткачука. Из его зарплаты удержат $ 38,7 тысяч

Лемье дисквалифицирован на 5 матчей за укус Ткачука. Из его зарплаты удержат $ 38,7 тысяч
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Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Брендан Лемье дисквалифицирован на 5 матчей за то, что укусил капитана «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука в недавнем матче между командами, который состоялся 28 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

25-летний канадский форвард «Кингз» Брендан Лемье укусил за руку Брэди Ткачука во время драки. За эту выходку он получил наказание в виде большого 5-минутного штрафа — помимо обоюдного двойного малого штрафа.

По условиям коллективного соглашения из зарплаты нападающего «Кингз» вычтут 38,75 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

«Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца «Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца
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