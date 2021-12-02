Разин: будем на первом месте – хорошо, не будем – главное быть в восьмёрке

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2 Б) прокомментировал выступление своей команды в сезоне.
«Работаем дальше. Сейчас какие-то матчи нам везет, какие-то отрабатываем, какие-то, наоборот, можем получше играть. Сейчас мы не смотрим, первое место или четвертое место. У нас задача – выйти в плей-офф. Понятно, что если будем повыше и не пройдём первый круг, народ будет по-другому немножко говорить: «Как так?» Но ещё раз говорю: если посмотреть на наш состав, ребята выжимают из себя больше ста процентов как минимум. Они просто красавцы.
По сравнению с прошлым сезоном мы сделали, делаем шаг вперёд. Опять же, у нас задача – выход в плей-офф. Дальше будем уже какие-то ступеньки рисовать сами. Поэтому мы на первое место не загадываем и не смотрим. Будем на первом – хорошо, не будем – главное быть в восьмерке», – цитирует Разина пресс-служба череповецкого клуба.
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