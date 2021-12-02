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Крылов: в «Авангарде» ждём Кирилла Семёнова как только, так сразу

Крылов: в «Авангарде» ждём Кирилла Семёнова как только, так сразу
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что команда ждёт форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилла Семёнова, который был выставлен на драфт отказов НХЛ.

«Кирилла Семёнова ждём как только, так сразу. Но на данный момент нет информации», – цитирует Крылова «Р-Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Семёнов принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых не набрал очков. В АХЛ он отыграл девять матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.

Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 9 (4+5) баллов в 23 встречах.

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