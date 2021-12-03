The Athletic: Бучневич — 8-й среди претендентов на «Селке Трофи» по итогам сезона

The Athletic представил топ-10 основных кандидатов на получение «Селке Трофи» — приза, ежегодно вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге.
Основным фаворитом называется форвард «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. Вторую строчку отводят игроку «Бостон Брюинз» Патрису Бержерону. Третий в списке фаворитов - Райан О'Райлли из «Сент-Луис Блюз».
В топ-10 также вошёл один россиянин — форвард «блюзменов» Павел Бучневич (8-е место). «Имя Павла Бучневича может сбивать с толку, но на его место, похоже, повлияло сильное, но недолгое пребывание рядом с О'Райлли», — отмечается в материале.
На счету 26-летнего игрока 21 матч в текущем регулярном сезоне, в которых он набрал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+7» и 18 минутах штрафного времени.
- 3 декабря 2021
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