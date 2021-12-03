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Источник: «Спартак» проведёт ретроматч с «Салаватом Юлаевым» 22 декабря

Источник: «Спартак» проведёт ретроматч с «Салаватом Юлаевым» 22 декабря
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«Спартак» проведёт традиционный ретроматч в КХЛ 22 декабря на Малой спортивной арене «Лужников», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что красно-белые сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Напомним, московская команда проведёт ретроматч седьмой сезон подряд. Ранее соперниками «Спартака» по ретроматчу были финский «Йокерит» (2015), ярославский «Локомотив» (2016), «Слован» (2017), «Сочи» (2018), «Барыс» (2019), казанский «Ак Барс» и «Витязь» (оба — 2020).

Ранее «Спартак» сообщил об увеличении квоты посещаемости зрителей на домашние матчи клуба с 30% до 70%.

Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 36 матчей набрав 39 очков.

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