Артём Галимов: нормальный лёд в Дубае. Надо было просто червячка из головы убрать

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» (3:1).
«Хорошо, что начали забивать в первом и втором периоде, а не только в третьем. Лёд нормальный был сегодня. Надо было червячка из головы убрать, как сказал Артём Лукоянов, и всё будет нормально. Команды были в равных условиях», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард». Встреча проходила в рамках KHL World Games на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Галимов стал автором первой шайбы в этом матче, успешно отборовшись на пятачке ворот Шимона Грубеца.
- 3 декабря 2021
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