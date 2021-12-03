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Артём Галимов: нормальный лёд в Дубае. Надо было просто червячка из головы убрать

Артём Галимов: нормальный лёд в Дубае. Надо было просто червячка из головы убрать
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» (3:1).

«Хорошо, что начали забивать в первом и втором периоде, а не только в третьем. Лёд нормальный был сегодня. Надо было червячка из головы убрать, как сказал Артём Лукоянов, и всё будет нормально. Команды были в равных условиях», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард». Встреча проходила в рамках KHL World Games на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Галимов стал автором первой шайбы в этом матче, успешно отборовшись на пятачке ворот Шимона Грубеца.

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