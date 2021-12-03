«Другой породы». Spittin' Chiclets о лидерстве Овечкина по хитам среди снайперов за 16 лет
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Spittin' Chiclets в «Твиттере» показал статистику топ-5 снайперов с сезона-2005/2006, приложив к ней статистику по силовым приёмам.
Лучшим снайпером является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — у него 749 голов. Вместе с этим он лидирует и по количеству хитов — 3160. На втором месте расположился форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (488 голов, 897 силовых). Третью строчку занял капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (450, 929). На четвёртом месте форвард Эрик Стаал (430, 897), сейчас находящийся без клуба, а на пятом — нападающий «пингвинов» Евгений Малкин (424, 576).
«Ови — другой породы», — подписал пост Spittin' Chiclets.
Напомним, за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 749 шайб и отметился 609 результативными передачами.
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