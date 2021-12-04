Крылов обозначил главные факторы, необходимые для появления клуба КХЛ в Дубае

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о возможном появлении клуба КХЛ в Дубае.



«Для появления клуба КХЛ в Дубае должны быть экономические предпосылки, и вчерашний день подтвердил, что они обоснованы. Что касается организации клуба, нам нужно проанализировать этот ивент. У КХЛ есть негативные примеры создания клуба вне России, поэтому мы, может, и думаем о создании команды здесь, но не торопимся. Должны быть спонсоры местные, должна быть вовлечённость властей.



Все североамериканцы, которые вчера посетили матч «Авангард» — «Ак Барс», были поражены и спортивной составляющей, и организацией, и самим городом. Мы сотрудничали с министром туризма, с одной стороны, и с министерством спорта — с другой. Представители обеих организаций были в полном восторге от этого матча, они благодарны нам, что мы такой проект реализовали.



Аудитория? В первую очередь, это экспаты, которых в Дубае порядка 3 миллионов. Порядка 30% из них их стран, где хоккей известен и популярен. Это первая целевая аудитория. Но, конечно, если мы говорим о создании клуба, то нужно выстраивание системы. Я бы приступил к привлечению новой аудитории не через блогеров и звёзд шоу-бизнеса, а через семью.



Я как член совета директоров ответствен за стратегию КХЛ, в которую входит продвижение лиги и на Ближний Восток», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.