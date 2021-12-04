Крылов: думаю, было бы очень правильно провести следующий Матч звёзд на новой «Омск-Арене»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о том, что следующая Неделя звёзд хоккея должна пройти на арене в Омске, которая будет построена к этому моменту.



«Та арена, которую мы строим в Омске, способна провести шоу любого масштаба. Привлечение звёзд на открытие арены? Пока нельзя ничего говорить, так как существует ковид. Думаю, было бы очень правильно провести следующий Матч звёзд именно в Омске на новой арене. Но решение будет принимать лига», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Строительство арены планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.



Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».



Напомним, в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина – 2021.