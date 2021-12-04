Крылов: Новокузнецк и Тольятти — хоккейные регионы. Но они не станут самоокупаемыми

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о тольяттинской «Ладе» и новокузнецком «Металлурге», которые ранее выступали в Континентальной хоккейной лиге, а сейчас играют в ВХЛ.

«Надо понимать, к чему идёт КХЛ. В моём понимании, это интернациональная лига, бизнес-проект, в который нужно приглашать самоокупаемые клубы. А тот же Новокузнецк никогда не будет самоокупаемым. Как и Тольятти. Хотя я понимаю, что это прекрасные хоккейные регионы. Но надо ответить на вопрос — кто мы? Интернациональная лига, где клубы зарабатывают, либо чемпионат России, в рамках которого мы с помощью государства поддерживаем команды», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.