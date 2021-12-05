Панарин до минимума сократил отставание от Коваленко по голам за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. 30-летний нападающий забросил 172-ю шайбу за карьеру в НХЛ, что продолжает оставаться 24-м результатом в истории лиги среди российских игроков. Благодаря голу в ворота «Чикаго» Артемий до минимума сократил отставание от Андрея Коваленко, на счету которого 173 точных броска.

Чуть выше также располагаются Валерий Буре (174) и Александр Фролов (175), а национальный рекорд этой ночью обновил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, первым из россиян забросивший 750-ю шайбу в НХЛ.