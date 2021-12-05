Овечкин признан лучшим игроком встречи с «Коламбусом». Протас — вторая звезда

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.

Как отмечает пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере», лучшим игроком встречи стал 36-летний российский форвард и капитан «столичных» Александр Овечкин, забросивший в этой игре юбилейную 750-ю шайбу в НХЛ. Вторая звезда матча – 20-летний белорусский форвард хозяев Алексей Протас, отметившийся своим вторым голом в заокеанской карьере. Замкнул тройку лучших автор единственной шайбы «Коламбуса» в этой игре – Эрик Робинсон.

Напомним, ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 17 бросков из 18, а за «Коламбус» вторую игру провёл 22-летний Даниил Тарасов, который сумел парировать 29 бросков из 31.