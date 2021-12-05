Панарин: иногда чувствуешь себя замечательно, а играешь как дерьмо. Я могу это говорить?

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.



В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.



«Поначалу, когда я впервые играл против «Чикаго», меня по-настоящему трясло. Теперь я полностью уверен в себе и сыграл неплохо. Не могу сказать, что чувствовал, что проведу хороший матч. Бывает, чувствуешь себя замечательно, а потом играешь как дерьмо. Я могу это говорить?», – сказал Панарин после матча.



Напомним, «Чикаго» – первый клуб Артемия в НХЛ.