Завгородний поделился первыми ощущениями от возвращения из Америки в Россию

Отданный клубом НХЛ «Калгари Флэймз» в аренду в ХК «Сочи» нападающий Дмитрий Завгородний рассказал о первых эмоциях от возвращения в Россию.



«Я в полном предвкушении, хочу поскорее присоединиться к новому коллективу и приступить к работе. В прошлом году я уже успел провести в КХЛ шесть матчей, выступая за СКА, где тоже находился в аренде. Мне понравилась армейская организация, хоккей, сама лига. Горю желанием продолжать расти, доказывать и помогать моей новой команде «Сочи» выигрывать.



Нахожусь в отличной физической форме. Тренировался вместе с ребятами, находился в составе команды АХЛ «Стоктон Хит». Отличие между хоккеем в АХЛ и КХЛ есть. В североамериканской лиге хоккей более прямолинейный, здесь люди в основном бегут и бросают, а не ищут паса. В России, на мой взгляд, больше техничных игроков. Готов перестроиться и трудиться в новых условиях.



Знаю, что Андрей Назаров – строгий и требовательный тренер. Готов работать, исправлять ошибки, становиться лучше. Тренеры всё видят и хотят только помочь хоккеистам. Надо прислушиваться к советам и играть по заданию. Буду стараться помочь сочинцам попасть в зону плей-офф, еду именно с такими мыслями», — сказал Завгородний в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.