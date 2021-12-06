Мерзликин превзошёл достижение Бобровского

Латвийскому вратарю «Коламбус Блю Джекетс» Элвису Мерзликину потребовалось 14 матчей, чтобы достичь 10 побед в сезоне – это рекорд НХЛ. Мерзликин превзошёл достижение Сергея Бобровского, который достигал 10 побед в сезоне за 15 матчей в сезонах 2016-2017 и 2017-2018.
27-летний вратарь дебютировал в НХЛ в составе «Коламбуса» в сезоне 2019-2020
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«Коламбус Блю Джекетс» сегодня одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:4. Элвис Мерзликин в прошедшей игре сделал 30 сейвов.
Клуб из Коламбуса прервал четырёхматчевую серию поражений и расположился на 9-й строчке в Восточной Конференции. Свой следующий матч «Блю Джекетс» проведут 8 декабря, команда Мерзликина отправится в гости к «Торонто Мэйпл Лифс».
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