Макдэвид получил штраф до конца матча. «Лос-Анджелес» трижды реализовал удаление

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли со счётом 5:1.
В первом периоде шайбу забросил игрок «Лос-Анджелеса» Расмус Купари, в начале второго периода Адриан Кемпе сделал счёт 2:0. На 30-й минуте Дарнелл Нурс отыграл одну шайбу.
Канадский игрок «Ойлерз» Коннор Макдэвид был удалён до конца матча за толчок сзади в третьем периоде, игроки «Лос-Анджелес Кингз» трижды воспользовались численным преимуществом – по разу забили Адриан Кемпе, Дрю Даути и Тревор Мур.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
«Кингз» проиграли в двух из трёх последних матчей, команда идёт на 12-м месте в Западной конференции. У «Эдмонтон Ойлерз» 4 победы в 6 последних играх и третья строчка в Западной конференции.
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