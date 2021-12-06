Макдэвид получил штраф до конца матча. «Лос-Анджелес» трижды реализовал удаление

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли со счётом 5:1.

В первом периоде шайбу забросил игрок «Лос-Анджелеса» Расмус Купари, в начале второго периода Адриан Кемпе сделал счёт 2:0. На 30-й минуте Дарнелл Нурс отыграл одну шайбу.

Канадский игрок «Ойлерз» Коннор Макдэвид был удалён до конца матча за толчок сзади в третьем периоде, игроки «Лос-Анджелес Кингз» трижды воспользовались численным преимуществом – по разу забили Адриан Кемпе, Дрю Даути и Тревор Мур.

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«Кингз» проиграли в двух из трёх последних матчей, команда идёт на 12-м месте в Западной конференции. У «Эдмонтон Ойлерз» 4 победы в 6 последних играх и третья строчка в Западной конференции.