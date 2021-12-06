Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» победить «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



В составе хозяев забивали россиянин Евгений Свечников, Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Кооп, Кайл Коннор, Николай Элерс и Марк Шайфли. У гостей отметились заброшенными шайбами Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс и Ондржей Каше.



«Виннипег» одержал вторую победу подряд. В прошлой игре клуб обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 8:4.



«Торонто», в свою очередь, проиграл второй матч подряд. В прошлой игре команда уступила «Миннесоте Уайлд» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4.