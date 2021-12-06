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Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» победить «Торонто»

Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» победить «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе хозяев забивали россиянин Евгений Свечников, Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Кооп, Кайл Коннор, Николай Элерс и Марк Шайфли. У гостей отметились заброшенными шайбами Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс и Ондржей Каше.

«Виннипег» одержал вторую победу подряд. В прошлой игре клуб обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 8:4.

«Торонто», в свою очередь, проиграл второй матч подряд. В прошлой игре команда уступила «Миннесоте Уайлд» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дюбуа (Уилер, Шайфли) – 04:05' (5x4)   1:1 Бантинг (Энгвалль, Ритчи) – 16:08' (5x4)   2:1 Копп (Пионк, Шмидт) – 21:51' (5x5)   3:1 Свечников (Тонинато, Харкинс) – 24:54' (5x5)   4:1 Коннор (Дюбуа, Уилер) – 27:38' (5x4)   5:1 Элерс (Копп, Шмидт) – 30:45' (5x5)   5:2 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 34:20' (5x3)   5:3 Каше (Сандин, Холл) – 35:46' (5x5)   6:3 Шайфли (Коннор, Пионк) – 48:14' (5x4)
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