Юрзинов-ст. рассказал о роли своего сына Владимира в развитии карьеры Шипачёва

Трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший рассказал, что его сын – Владимир Юрзинов-младший – открыл феномен Вадима Шипачёва в юношеские годы.

«Думаю, что если бы не мой сын Владимир, то сегодня я по-прежнему был бы на третьем месте в споре бомбардиров «Динамо».



Не все знают, что полтора десятка лет назад воспитанник череповецкого хоккея Шипачёв был отправлен из «Северстали» в клуб из Белгорода. Но в 2007 году Череповец принял Владимир Юрзинов-младший – и сразу же вернул талантливого мальчишку в главную команду.

Замечал, что у сына особое чутьё на молодые таланты – через некоторое время в «Салавате Юлаеве» по этой же схеме он сработал с совсем юным вратарём Андреем Василевским.



Шипачёв? Безусловно, для современного российского хоккея это явление. Умный, глубокий хоккей Шипачева достоин самых лучших слов. Другое дело, что на уровне сборной Вадиму пока не удалось проявить себя полностью, хотя все мы помним золотой Минск – 2014, когда на чемпионате мира Шипачёв был одним из лидеров команды Олега Знарка, вёл звено Овечкина.

Впереди у нас Олимпиада. Есть очень хороший шанс состояться на самом высшем уровне», – цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.