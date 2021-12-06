Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 6 декабря
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Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 6 декабря.
В Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», на счету которой 37 баллов после 24 встреч. На один балл отстают «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс», у которых по 36 баллов, только «Кэпиталз» провели 25 игр, «Торонто» – 26. Четвёртую строчку занимает «Нью-Йорк Рейнджерс» с 35 баллами.
На Западе таблицу возглавила «Миннесота Уайлд», имеющая 35 очков после 24 матчей. «Калгари Флэймз», уступивший ночью «Вегас Голден Найтс» (2:3), имеет столько же очков, но он провёл на одну встречу больше. Замыкает тройку «Эдмонтон Ойлерз», отстающий от лидеров на три балла и сыгравший 23 встречи.
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