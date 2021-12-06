Манджапане забросил 16 шайб в первых 16 гостевых играх и повторил достижение Овечкина
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Сегодня, 6 декабря, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
В составе гостей одну из шайб забросил форвард Эндрю Манджапане. Этот гол стал для него 17-м в сезоне и 16-м в гостевых матчах. Таким образом, он забросил 16 шайб в 16 гостевых матчах текущего сезона и повторил достижение Овечкина, установленное в сезоне-2018/2019.
Всего в текущем сезоне Манджапане провёл 25 матчей и набрал 20 очков – помимо 17 шайб, отдал три результативные передачи.
«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 35 очков после 25 игр, и уступает «Миннесоте Уайлд» по дополнительным показателям.
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