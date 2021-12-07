Источник: «Ак Барс» подпишет контракт с бывшим защитником «Тампы» и «Монреаля»

Канадский защитник Марк Барберио перейдёт в «Ак Барс», сообщает «БИЗНЕС Online».



Последние два сезона канадский игрок обороны выступает в статусе капитана за швейцарскую «Лозанну», однако отмечается, что в ближайшее время он подпишет контракт с казанским клубом. Соглашение будет заключено до конца сезона.



В нынешнем сезоне 31-летний Барберио провёл в чемпионате Швейцарии 14 матчей и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности "+1".



Большую часть карьеры 31-летний защитник провёл в Национальной хоккейной лиге. Там он принял участие в 272 матчах. Барберио играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Ещё 267 матчей Барберио провёл в АХЛ, где четыре раза участвовал в Матче звёзд.