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Спецца дисквалифицирован на 12 матчей за намеренный удар коленом в голову соперника

Спецца дисквалифицирован на 12 матчей за намеренный удар коленом в голову соперника
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца дисквалифицирован на 12 матчей за намеренный удар коленом в голову защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, сам матч завершился победой «Виннипега» со счётом 6:3.

Спецца уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах. На его счету 7 заброшенных шайб и 4 результативные передачи.

Напомним, прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.

Всего в НХЛ игрок провёл 1203 матча, забив 358 голов и сделав 623 результативные передачи.

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