Спецца дисквалифицирован на 12 матчей за намеренный удар коленом в голову соперника
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца дисквалифицирован на 12 матчей за намеренный удар коленом в голову защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Напомним, сам матч завершился победой «Виннипега» со счётом 6:3.
Спецца уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах. На его счету 7 заброшенных шайб и 4 результативные передачи.
Напомним, прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.
Всего в НХЛ игрок провёл 1203 матча, забив 358 голов и сделав 623 результативные передачи.
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
01:47
-
00:00
- 7 декабря 2021
-
23:47
-
23:17
-
22:37
-
22:14
-
22:08
-
21:56
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:41
-
20:27
-
20:12
-
19:57
-
19:51
-
19:38
-
19:09
-
18:56
-
18:36
-
18:32
-
17:54
-
17:28
-
17:19
-
17:08
-
16:44
-
16:11
-
15:36
-
15:26
-
15:00
-
14:46
-
14:22
-
13:47
-
13:23
-
13:00
Партнерский контент