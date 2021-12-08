Панарин занял пятое место по скорости достижения 500 очков в НХЛ среди действующих игроков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Для «Рейнджерс» эта победа стала седьмой подряд в нынешнем сезоне и второй кряду над «Чикаго». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча, оформив голевой и ассистентский дубли. Первый результативный пас стал 500-м очком, набранным россиянином в регулярных чемпионатах НХЛ.
Для этого ему понадобилось 457 игр. Это пятый показатель среди действующих хоккеистов лиги. Первое место делят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург»), которые набрали 500-е очко в 369-м матче, Александр Овечкин («Вашингтон») сделал это в 373-м, а Евгений Малкин («Питтсбург») – в 413-м.
- 8 декабря 2021
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:17
-
13:07
-
12:51
-
12:16
-
11:52
-
11:16
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:48
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:20
-
08:03
-
07:57
-
07:55
-
07:50
-
07:48
-
07:45
-
07:40
-
07:38
-
07:34
-
07:33
-
07:29
-
07:26
-
07:23
-
07:22
-
07:07
-
07:07