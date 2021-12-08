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Панарин занял пятое место по скорости достижения 500 очков в НХЛ среди действующих игроков

Панарин занял пятое место по скорости достижения 500 очков в НХЛ среди действующих игроков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Для «Рейнджерс» эта победа стала седьмой подряд в нынешнем сезоне и второй кряду над «Чикаго». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча, оформив голевой и ассистентский дубли. Первый результативный пас стал 500-м очком, набранным россиянином в регулярных чемпионатах НХЛ.

Для этого ему понадобилось 457 игр. Это пятый показатель среди действующих хоккеистов лиги. Первое место делят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург»), которые набрали 500-е очко в 369-м матче, Александр Овечкин («Вашингтон») сделал это в 373-м, а Евгений Малкин («Питтсбург») – в 413-м.

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