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Дисквалифицированный на шесть матчей Спецца подал аппеляцию

Дисквалифицированный на шесть матчей Спецца подал аппеляцию
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца подал апелляцию на решение департамента НХЛ по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать его на шесть матчей за удар коленом в голову.

8 декабря Спеццу дисквалифицировали на шесть матчей за удар коленом в голову защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка.

В соответствии с условиями коллективного трудового договора между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, хоккеист не получает деньги за пропущенные из-за дисквалификации матчи. Стоимость участия в одном матче рассчитывается исходя из среднегодовой зарплаты игрока. Таким образом Спецца потеряет $22 500. Эти деньги направляются в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Спецца уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах. На его счету 7 заброшенных шайб и 4 результативные передачи.
Напомним, прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.

Всего в НХЛ игрок провёл 1203 матча, забив 358 голов и сделав 623 результативные передачи.

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