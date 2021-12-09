Дисквалифицированный на шесть матчей Спецца подал аппеляцию

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца подал апелляцию на решение департамента НХЛ по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать его на шесть матчей за удар коленом в голову.

8 декабря Спеццу дисквалифицировали на шесть матчей за удар коленом в голову защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка.

В соответствии с условиями коллективного трудового договора между НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, хоккеист не получает деньги за пропущенные из-за дисквалификации матчи. Стоимость участия в одном матче рассчитывается исходя из среднегодовой зарплаты игрока. Таким образом Спецца потеряет $22 500. Эти деньги направляются в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Спецца уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах. На его счету 7 заброшенных шайб и 4 результативные передачи.

Напомним, прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.

Всего в НХЛ игрок провёл 1203 матча, забив 358 голов и сделав 623 результативные передачи.