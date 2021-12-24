Календарь и время игр молодёжного чемпионата мира — 2022 по хоккею в Канаде

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретятся с командами США, Словакии и Швейцарии.
Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:
27 декабря:
Россия — Швеция (00:30 мск)
28 декабря:
Россия — Швейцария (00:30 мск)
30 декабря:
Словакия — Россия (00:30 мск)
1 января:
США — Россия (05:30 мск).
В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии. 2 и 3 января пройдут четвертьфинальные матчи, 4 и 5 января состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 января матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является команда США, которая в финале МЧМ-2021 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире заняла четвёртую строчку, уступив в матче за третье место сборной Финляндии.
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