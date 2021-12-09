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Р. Ротенберг: хотим вырастить из Мичкова одного из лучших игроков мира

Р. Ротенберг: хотим вырастить из Мичкова одного из лучших игроков мира
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России и вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал перспективы форварда системы санкт-петербургского клуба Матвея Мичкова.

«У нас есть долгосрочная стратегия, и Мичков является её важной частью. Для построения чемпионских команд нужно время. Очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками. Мы хотим вырастить из Мичкова одного из лучших игроков мира», — сказал Ротенберг.

Мичков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в 13 матчах, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи при показателе полезности «+2».

Также в ноябре 16-летний форвард стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

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