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«Я никогда не видел подобного раньше». Тренер «Чикаго» — о скандировании в честь Флёри

«Я никогда не видел подобного раньше». Тренер «Чикаго» — о скандировании в честь Флёри
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Дерек Кинг прокомментировал достижение голкипера клуба Марка-Андре Флёри, который одержал 500 побед в рамках Национальной хоккейной лиги во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:0).

Болельщики канадского клуба скандировали имя 35-летнего вратаря.

«Какой классный поступок совершили болельщики «Монреаля». Мы думали, что отобьём ему кулак после матча всей командой. Но фанаты, это было невероятно. Я никогда не видел ничего подобного раньше», — цитирует Кинга в «Твиттере» журналист Бэн Поуп.

Напомним, Флёри стал третьим вратарём после Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигшим отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ (с 1917-1918 гг. по настоящее время).

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