Российский нападающий Голышев рассказал, как его обманули в «Айлендерс»

Российский нападающий Анатолий Голышев рассказал, как его обманули в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Понял, когда начались неприятности? В том-то и дело, что нет. В тренировочном лагере всё было отлично. Меня постоянно хвалили, отмечали качество игры. Да и я чувствовал себя отлично. Но перед началом сезона отправили в АХЛ. При этом опять же заверили, что я в «Бриджпорте» совсем ненадолго, буквально на пару матчей, а потом меня сразу поднимут. Надо, мол, поработать, потерпеть. Я верил.
Так меня постоянно кормили обещаниями. И при этом на деле всё было совсем не то, что мне говорили. Например, в «Бриджпорте» я почему-то был не игроком первого звена, а находился в третьей или четвёртой тройке. У меня было совсем мало времени, не выпускали в неравных составах. Немного не понимал, почему такое отношение, ведь в «Айлендерс» продолжали твердить, что я первый, кого они вызовут из фарм-клуба.
И я всё равно не сдавался. По-настоящему глаза открылись только совсем недавно. Вы слышали, что у клуба возникли серьёзные проблемы из-за того, что несколько игроков попали в ковид-протокол?
Из фарм-клуба стали поднимать игроков. И вдруг оказалось, что я вовсе не первый в списке и даже не второй. Меня подняли третьим. Ну ладно, думаю. Тем более после первых тренировок уже всё шло к тому, что дебютирую в НХЛ с «Рейнджерс». Утром на раскатке всё было отлично, днём я хорошо отдохнул, а вечером приехал на арену и стал готовиться к игре.
Мотаю клюшку, а потом случайно бросаю взгляд на состав, который вывесили тренеры. А меня там нет. Думал, ошибка, так как в раздевалке висит игровая майка. Ещё говорю Илье Сорокину: мол, смотри, что происходит. Он удивлён не меньше, чем я. В раздевалку заходит тренер и говорит, что сегодня я пропускаю встречу. Выхожу на разминку, а потом иду в зал», — цитирует Голышева «Спорт-экспресс».
- 10 декабря 2021
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