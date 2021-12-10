Квартальнов — о 1300 матчах Зарипова: находить в таком возрасте мотивацию — сродни подвигу

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал тот факт, что 40-летний форвард команды Данис Зарипов провел 1300-й матч в чемпионатах России.



«1300 матчей Зарипова — это огромная цифра. Находить в таком возрасте мотивацию на столько встреч — это равносильно подвигу. Как заставить себя, если что-то болит? Каждый день ты идёшь и выполняешь распорядок команды, готовишься, ждёшь.



Плюс такой момент — где-то и тренер не ставит, через матч выходишь, где-то хочешь сыграть, как игрок ты думаешь по-своему. При этом нет никакого негатива, человек идёт и дальше работает. Это очень высоко», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.