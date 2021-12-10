Разин: «Северсталь» не заслуживала поражения. Но случились две детские ошибки

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:3).



«Жалко отпускать такие игры. Считаю, что сегодня «Северсталь» не заслуживала поражения. Хорошо провели начало первого периода, потом соперник поддавил, в начале второго тоже нас зажимали. Потом мы перехватили инициативу, забили гол, но затем случились две детских ошибки. Одна привела к голу, вторая — к удалению. Отсюда такой результат. В третьем периоде были моменты, надо было забивать, реализовывать.



Что случилось в эпизоде с третьим голом? Каски бросил, как говорят, радиоуправляемую шайбу, Подъяпольский потерял её из виду, защитники не подстраховали. Ну какую бить тревогу по игре в меньшинстве? В прошлом матче мы с «Йокеритом» играли — одной из лучших команд по большинству в КХЛ, сегодня — с «Авангардом», у которого лучшее большинство в лиге. Я уже говорил, что лучше быть по дополнительным показателям на последних местах, а по очкам — на первом.



Думбадзе не везёт с реализацией, не прёт. Он хороший парень, много черновой работы делает. В чужие ворота не лезет у него, а в свои — как здрасьте. Плюс-минус неважный у него, но, повторю, к нему никаких претензий нет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.